Уволенный мэр назвал фейком видеозапись банкета в день трагедии на шахте «Листвяжная»

Кемерово, 27 ноября. Вячеслав Старченко, отправленный 26 ноября в отставку губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым с поста мэра города Прокопьевска, заявил, что не участвовал в банкете в день гибели нескольких десятков человек на шахте «Листвяжная».

Теперь мэр собирается обратиться в полицию, а также побеседовать с Сергеем Цивилевым для того, чтобы выяснить обстоятельства недоразумения, передают «Известия».

«Банкета никакого не было, и меня не было. И торжественных никаких мероприятий по поводу моей инаугурации (правильно: вступления в должность. — Ред.) не было. Вы же видели видео, меня там нет», — рассказал политик.

Не так давно видеозапись появилась в сети. Как следует из кадров, на мероприятие собралось около двух десятков человек, праздник прошел после того, как в шахте погиб 51 человек, среди которых пять спасателей.

Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек. Глава Кузбасса Сергей Цивилев резюмировал, что этот поступок сложно описать словами и сообщил, что у таких людей нет сердца.