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Пользователи Twitter высмеяли дипломатический скандал Франции и Британии

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 07:53
Общество
Пользователи Twitter высмеяли дипломатический скандал Франции и Британии
Global Look Press  /  Oliver Weiken

Лондон, 27 ноября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал в Twitter открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором сделал несколько предложений о решении миграционного кризиса.

Французский лидер подчеркнул, что это был несерьезный шаг, а его представитель заявил, что политики при личной встрече договаривались о другом. Ситуацию в соцсетях обсудили жители Британии.

«В целом мы больше не дружим с Францией, не так ли?» — поинтересовался @NickHeathADI.

Пользователь @kenny_doc не понимает, зачем Лондону нужен Париж. Разве не для того Британия вышла из Евросоюза, чтобы восстановить контроль над собственными границами.

«Никаких представлений о международном праве. Никаких представлений о дипломатии. И вообще никаких представлений», — добавил @MarkCun13595313.

Британец @Marggramb пояснил действие Джонсона. Британия должна была решать проблему международного масштаба с соседней страной. При этом премьер лично публикует письмо, через которое сваливает большую часть обязанностей на французов. Поэтому не стоит удивляться, что Париж предпочел не вести переговоры.

Ранее Макрон предложил Великобритании «серьезное сотрудничество» для урегулирования ситуации с мигрантами. Таким образом французский лидер отреагировал на кризис вокруг беженцев, которые переправляются через Ла-Манш.

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мигранты великобритания франция джонсон макрон
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