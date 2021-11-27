РЕН ТВ: проверка шахты «Листвяжная» выявила десять нарушений за неделю до взрыва

Кемерово, 27 ноября. За неделю до унесшего жизни десятков шахтеров взрыва в шахте «Листвяжная» выявили десять нарушений правил безопасности, свидетельствуют результаты проведенной 18 ноября проверки объекта.

В частности, датчики контроля метана в шахте были установлены не везде. Кроме того, на некоторых объектах выявлены нарушения правил безопасности. К административной ответственности были привлечены начальник и механик участка №4 Сергей Герасименок и Игорь Тоскунов, сообщает со ссылкой на документы проверки РЕН ТВ.

Нарушения устранили в тот же день. Перечень предпринятых руководством мер присутствует в подписанном директором шахты Сергеем Махраковым документе, отмечает издание.

«В этот день было всего 11 или 12 нарушений, они их сразу устранили. Они вообще никакого отношения к аварии не имели, там были нарушения по транспорту. А это газ», — цитирует высокопоставленного инспектора Ростехнадзора РЕН ТВ.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что метан мог стать причиной взрыва на шахте «Листвяжная». Работавшие на «Листвяжной» шахтеры ранее жаловались на высокий уровень метана, заявил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.