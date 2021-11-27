Изменения в законах вступят в силу в России с 1 декабря

Москва, 27 ноября. С декабря 2021 года в жизни россиян будут некоторые изменения. Об этом пишет «Российская газета».

Срок обращения граждан за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет истекает 31 декабря. Заявление можно подать через «Госуслуги», сообщает издание.

С 29 декабря 2021 года МВД России начнет применять закон об обязательной сдаче отпечатков пальцев, фотографирование и медосмотре иностранцев. Все процедуры необходимо будет пройти в течение 30 дней с даты въезда.

Также с декабря россияне смогут зарегистрировать детей в любом ЗАГСе страны. Оформить свидетельство о рождении ребенка можно будет не по месту прописки.

С 30 декабря российским банкам запрещено проставлять галочки за заемщиков за оказание дополнительных услуг. Теперь заемщики самостоятельно будут выбирать такие услуги.

С 1 декабря 2021 года Центробанк имеет право без судебного порядка блокировать интернет-сайты мошенников. Целью этой инициативы является пресечение попыток взлома информационных систем банков.

Ранее Банк России повысил официальные курсы валют. Официальный курс доллара был установлен Центробанком на уровне 75,59 рубля. Это на 99 копеек выше значения 26 ноября. Евро стал дороже на 1,27 рубля. Его официальный курс теперь составляет 84,95 рубля.