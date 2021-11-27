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«Зарплата.ру»: половина россиян употребляет в работе англицизмы

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 08:17
Общество
«Зарплата.ру»: половина россиян употребляет в работе англицизмы
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 27 ноября. Каждый десятый из опрошенных в возрасте 45—55 лет не понимает смысла многих заимствований, отметили специалисты в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

Больше всего респондентам не нравятся слова синкаться (синхронизироваться), фолловить (следовать), засабмитить (передать на рассмотрение), аппрувить (одобрить или утвердить что-то), брейнштормить (проводить мозговой штурм), фиксить (проверить и исправить ошибки), факап (неудача, ошибка), пруф (доказательство), скипнуть (пропустить, не обратить внимания), дэй-офф (выходной). Результаты опроса передает RT.

Около 14% участников в возрасте 35—44 лет с неприязнью относятся к современным заимствованиям в речи коллег. Люди в возрасте от 25 до 34 лет относятся к модным словечкам куда лояльнее. В этой возрастной группе 67% опрошенных и сами порой употребляют иностранные слова, и не испытывают раздражения, если это делают окружающие.

Недавно аналитики Фонда «Общественное мнение» выяснили, как часто россияне пользуются интернетом. По данным, которые предоставили специалисты фонда, менее 1% россиян не в курсе, что такое интернет.

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опрос слова англицизмы
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