Еврокомиссия запретила компанию «Скол» на территории Евросоюза

Брюссель, 27 ноября. Еврокомиссия обновила перечень авиакомпаний, которым запрещено вести свою деятельность в Евросоюзе. Об этом организация сообщила в своем релизе.

Новый список попала российская компания «Скол». Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

«Один российский авиаперевозчик был внесен в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты», — сказано в нем.

Всего в список вошли 97 компаний из разных стран. «Скол» оказался единственным российским перевозчиком в перечне. Уточняется, что у него «выявлены серьезные проблемы в области безопасности».

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет ввести слежку за пользователями мессенджеров. Политик планирует обязать WhatsApp и другие платформы вести тотальную слежку за своими пользователями. В свою очередь за общением чиновников в мессенджерах никто не следит, ведь в ЕК считают, что в переписках нет «никакой принципиально важной информации по поводу политики, деятельности или решениях комиссии».