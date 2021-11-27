Пользователи Facebook раскритиковали идею реконструкции статуи «Родина-мать»

Киев, 27 ноября. Скульптуру «Родина-мать» в Киеве предложили превратить в статую архистратига Михаила, что вызвало бурную реакцию среди украинских соцсетей.

Автор петиции Александр Артемов заявил, что статуя не соответствует современной идеологии Украины и имеет советскую эстетику. Однако киевляне высказали иную точку зрения.

«Слова «Родина» и «мать» им незнакомы», — отреагировала Натусик Н.

Надежда К. не понимает этой идеи. Она считает, что монумент можно только переименовать, но не портить. Если хочется создать что-то новое, то нужно строить свое, а не ломать то, что было изготовлено другими.

«А как же память о погибших украинцах на фронтах Великой Отечественной войны, о тех ветеранах, которые ушли от ран после войны?» — задалась вопросом Нина К.

Натали П. поинтересовалась, автора не устраивает тот факт, что «Родина-мать» была построена при СССР? Она предложила в таком случае всем недовольным покинуть советские дома и торговые площадки.

Ранее украинцы объяснили, почему расположенный в Николаеве Черноморский судостроительный завод фактически превратился в руины. По их мнению, это произошло из-за прекращения сотрудничества с Россией.