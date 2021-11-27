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Мадонна обвинила Instagram в сексизме после чистки аккаунта

Шоу-бизнес
Мадонна обвинила Instagram в сексизме после чистки аккаунта
Pr Scr instagram.com  /  @madonna

Лос-Анджелес, 27 ноября. Американская певица Мадонна пожаловалась на Instagram, которая удалила ее откровенные фотографии со страницы. Она обвинила соцсеть в сексизме.

В своей новой фотосессии музыкантка изображена в различных позах в нижнем белье, чулках в сеточку и на шпильках. Однако администраторы Instagram посчитали, что снимки являются чересчур эротическими.

«Я перезаливаю фотографии, снятые Instagram без предупреждения или уведомления. Причина, по которой они удалили фотографии, заключалась в том, что была обнажена небольшая часть моего соска. Меня все еще поражает, что мы живем в культуре, которая позволяет показывать каждый дюйм женского тела, кроме соска, как будто это единственная часть женской анатомии, которая может быть сексуализирована. Сосок, который питает ребенка!» — возмутилась Мадонна.

Она добавила, что почему-то аналогичную часть на мужском теле не считают сексуальной. Она рада, за четыре десятилетия смогла сохранить здравомыслие, несмотря на подобную цензуру, сексизм, эйджизм и женоненавистничество.

Ранее стало известно, что голливудский актер Дуэйн Джонсон подарил свой собственный автомобиль заслуженному ветеринару военно-морского флота Оскару Родригесу. Звезда фильмов «Круиз по джунглям» и «Джуманджи» выложил на своей странице пост в Instagram.

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