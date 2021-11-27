Читатели Reddit назвали пять самых отталкивающих женских привычек на первом свидании

Москва, 27 ноября. Самая фатальная ошибка на первом свидании, после которой второго свидания не происходит — это привычка девушки «копаться» в телефоне прямо во время беседы, считают пользователи сайта Reddit.

На втором месте — рассказы девушек о бывших отношениях, мужьях и возлюбленных. Один из юзеров поделился неприятной историей, где его спутница ухитрилась сочетать две эти раздражающие вещи.

«В день святого Валентина я пошел на свидание с женщиной в барбекю-бар (в который она захотела пойти), и она ни разу не оторвала глаза от экрана телефона! Когда я небрежно спросил, все ли в порядке, она ответила, что все это время просто переписывается со своим бывшим мужем», — рассказал он.

Еще одна манера, которая потрясла многих молодых людей с сайта, заключалась в том, что женщины сбрасывали звонки от мужей и бойфрендов. Или же начинали врать, что ходят по магазинам или занимаются делами. Не понравились мужчинам и свидания, на которые девушки приводили своих детей без предупреждения.

При этом психологи считают критическими совсем другие губительные для романтики вредные привычки. Одной из самых очевидных промашек женщин, по словам специалиста, является излишне яркий макияж. Перебор с накрашиванием скорее отпугнет мужчину, нежели привлечет.