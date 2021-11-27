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Дуров запустил опрос о присутствии Telegram на гаджетах Apple

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 06:53
Технологии
Дуров запустил опрос о присутствии Telegram на гаджетах Apple
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 27 ноября. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров провел опрос о целесообразности присутствия приложения на устройствах Apple.

Дуров запустил опрос целесообразности присутствия Telegram на устройствах Apple в субботу. Мессенджер там образом отреагировал на требование Apple удалить из Telegram эмодзи анимированного баклажана.

Согласно данным на 3:05 по Москве, свой голос на канале Дурова отдала 191 тыс. человек. 63% из них выбрала вариант «Полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple».

Накануне Дуров перечислил минусы устройств компании Apple и объяснил, почему считает владельцев iPhone цифровыми рабами. По его словам, использование данных телефонов отбрасывает его в каменный век.

Ранее Дуров получил французское гражданство. Соответствующий указ был опубликован на сайте правительственного вестника страны.

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