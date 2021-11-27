Дуров запустил опрос о присутствии Telegram на гаджетах Apple

Москва, 27 ноября. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров провел опрос о целесообразности присутствия приложения на устройствах Apple.

Дуров запустил опрос целесообразности присутствия Telegram на устройствах Apple в субботу. Мессенджер там образом отреагировал на требование Apple удалить из Telegram эмодзи анимированного баклажана.

Согласно данным на 3:05 по Москве, свой голос на канале Дурова отдала 191 тыс. человек. 63% из них выбрала вариант «Полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple».

Накануне Дуров перечислил минусы устройств компании Apple и объяснил, почему считает владельцев iPhone цифровыми рабами. По его словам, использование данных телефонов отбрасывает его в каменный век.

Ранее Дуров получил французское гражданство. Соответствующий указ был опубликован на сайте правительственного вестника страны.