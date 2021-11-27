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Финляндия не планирует начинать военное сотрудничество с Украиной

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 08:35
Политика
Финляндия не планирует начинать военное сотрудничество с Украиной
maavoimat.fi  /  Maavoimat

Хельсинки, 27 ноября. Хельсинки не собираются сотрудничать с Киевом в военной области. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Политик подчеркнул, что сейчас важно, чтобы все стороны соблюдали Минские соглашения. По его словам, Украина должна сама думать о своей обороне, а также учитывать это при сотрудничестве с Западом. Об этом пишет ИноСМИ.

«Не думаю, что сейчас время рассуждать о военных мерах или военном сотрудничестве. Сейчас следует тратить все время на поиск дипломатических путей решения кризиса», — отметил политик.

Финляндия не планирует начинать военное сотрудничество с Украиной
wikipedia.org / Petri Krohn / GFDL

Он добавил, что Финляндия поддерживает контакты и с Украиной, и Россией. По его мнению, при текущей обстановке в Донбассе важно, чтобы соблюдались минские договоренности, но все будет зависеть от желания обеих сторон конфликта. Политик подчеркнул, что прямые встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена крайне важны, поскольку они могут помочь найти решение.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью ФАН критично высказался о чиновниках президента Украины Владимира Зеленского, которые не смогли определиться с единой позицией относительно российских войск.

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