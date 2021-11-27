Абрамченко пообещала не допустить включения Байкала в список ЮНЕСКО

Москва, 27 ноября. Вопрос о внесении водоема в список природных объектов, которым угрожает опасность, могут снять до старта заседания комитета организации в Казани в 2022 году, сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Россия сделает все возможное, чтобы не допустить включения озера Байкал в список объектов наследия ЮНЕСКО под угрозой, добавила вице-премьер по данным ТАСС.

«Российская Федерация все сделает для этого, и такой вопрос в повестке не будет стоять», — пояснила вице-премьер.

Недавно Всемирная организация допустила включение озера в перечень объектов «Природное наследие под угрозой» из-за проблемы прибрежной застройки российского водоема. Этот вопрос озвучили на очередном заседании комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако Абрамченко подчеркнула, что Байкал удалось уберечь от экологической катастрофы — загрязнения от работы близлежащего целлюлозно-бумажного комбината были ликвидированы.

Недавно стало известно, что на озере Байкал, рядом с островом Ольхон, появится ресторан на льду. Его собираются открыть во время международного фестиваля культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest, который состоится 19 февраля 2022 года.