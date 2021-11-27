Выброс метана мог вызвать взрыв на шахте «Листвяжная»

Кемерово, 27 ноября. Взрыв на шахте «Листвяжная» мог произойти из-за резкого выброса метана.

Метан мог стать причиной взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, был внезапный выброс метана, потом произошел взрыв. Но конкретная причина выброса пока не установлена, в этом сейчас разбираются компетентные и следственные органы», — сказал он ТАСС.

Ростехнадзор сконцентрировал все силы на выяснение причины аварии в шахте, несмотря на то, что сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора были задержаны по делу о халатности. Ведомство также оказывает полное содействие следственным органам.

Известно, что работавшие на «Листвяжной» шахтеры ранее жаловались на высокий уровень метана. Об этом заявил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился о передаче в центральный аппарат ведомства двух уголовных дел, возбужденных после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Речь идет о нарушении требований безопасности и халатности, повлекших смерть двух и более лиц. Дела будут объединены в одно производство, говорится в публикации на сайте ведомства.