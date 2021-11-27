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Мошенники начали рассылать россиянам фишинговые письма с требованием уплаты налогов

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 05:57
Общество
Мошенники начали рассылать россиянам фишинговые письма с требованием уплаты налогов
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 ноября. Мошенники не устают находить способы обмана россиян. Так, теперь они решили воспользоваться грядущим окончанием срока оплаты имущественных налогов, выяснили в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

По словам организации, россиянам стали приходить на почту уведомления, в которых требуется оплатить налог до начисления пени. Однако после перехода по ссылке из письма жертва оказывается на вредоносном сайте.

Как отметили эксперты компании, такой способ является крайне распространенным, однако здесь мошенники манипулируют налоговым обязательством перед государством. Об этом передает РИА Новости.

«Были случаи, когда мошенники имитировали сайт госоргана, вызывающего доверие, и размещали на нем онлайн-кассу, куда жертвы переводили свои деньги, полагая, что платят налоги», — отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

В компании напомнили, что безопасно оплатить услугу или налог можно лишь на государственных сайтах. К таким относятся nalog.ru или портал «Госуслуги».

Следственный комитет предупредил о еще одной уловке мошенников. Теперь злоумышленники при звонке могут представляться сотрудниками полиции и других органов.

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