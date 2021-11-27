Овечкин обошел двух хоккеистов в списке бомбардиров НХЛ всех времен

Вашингтон, 27 ноября. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обогнал хоккеистов Ги Лефлера и Брэндана Шэнахана в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен.

Матч «Вашингтон Кэпиталз» против «Флориды Пантерз» состоялся в Вашингтоне на стадионе «Капитал Уан-Арена». В игре победу со счетом 4:3 одержали хозяева.

За столичный коллектив заброшенными шайбами трижды отметился форвард Овечкин. Благодаря этому хет-трику российский нападающий забросил свои 746-ю, 747-ю и 748 шайбы за период своего выступления в НХЛ. Форвард с 1335 баллами обошел Леслера (1353) и Шэнахана (1345). Следующей целью Овечкина является Джонни Буцик (1396).

Овечкин также недавно сделал три голевые передачи в матче «Вашингтона» против «Монреаля». Благодаря этим ассистам и голу Евгения Кузнецова столичная команда одержала победу со счетом 6:3.