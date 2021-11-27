Смертельная авария с участием грузовика и фуры произошла на Сахалине

Южно-Сахалинск, 27 ноября. Страшная авария случилась утром 27 ноября в Макаровском районе. Во время ДТП лобовое столкновение произошло между фурой и небольшим грузовиком.

Авария произошла между селами Гребенским и Заозерским. В результате аварии один человек скончался и еще один пострадал. Очевидец сообщил, что удар был настолько сильный, что в результате него водитель маленького грузовика вылетел из кабины. В данный момент труп автолюбителя находится на обрыве.

Около места ДТП сильно затруднено движение, заявила другая свидетельница. Она добавила, что ей удалось впритирку проехать через леерное ограждение и балку, торчащую из белого грузовика. На месте трагедии работают спасатели и правоохранители. Соответствующей информацией поделился astv.ru.

Смертельное ДТП также недавно произошло в Мексике. В результате аварии 19 человек скончались. Трагедия произошла, когда туристический автобус врезался в здание, потому что у него не работали тормоза.