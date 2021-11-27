Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 ноября 08:49
08:48
Общество
Автоэксперт Бревдо посоветовал проверить исправность аккумулятора перед холодами
08:45
Происшествия
Семьи погибших при взрыве на шахте «Листвяжная» получат по 250 тыс. рублей
08:42
Политика
Политолог Гаспарян: Зеленский ничего не может сделать со своей страной
08:41
Общество
Самыми популярными направлениями осенью среди россиян стали Москва и Петербург
08:40
Политика
Политик Клименко: одна фраза Зеленского о телеканалах испортила весь пресс-марафон
08:37
Происшествия
Два человека стали жертвами столкновения автомобиля с автобусом в Красноярске
08:36
Общество
Новосибирских туристов оштрафовали на 2,2 млн рублей за нарушение режима самоизоляции
08:35
Общество
Комиссия РАН раскритиковала проект новых правил русской орфографии
08:34
Политика
Политолог Гаспарян: между Ахметовым и Зеленским идет медийная война
08:32
Общество
Нутрициолог Тихомирова посоветовала есть лук для стимуляции пищеварения
Все новости

Смертельная авария с участием грузовика и фуры произошла на Сахалине

Происшествия
Смертельная авария с участием грузовика и фуры произошла на Сахалине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Южно-Сахалинск, 27 ноября. Страшная авария случилась утром 27 ноября в Макаровском районе. Во время ДТП лобовое столкновение произошло между фурой и небольшим грузовиком.

Авария произошла между селами Гребенским и Заозерским. В результате аварии один человек скончался и еще один пострадал. Очевидец сообщил, что удар был настолько сильный, что в результате него водитель маленького грузовика вылетел из кабины. В данный момент труп автолюбителя находится на обрыве.

Около места ДТП сильно затруднено движение, заявила другая свидетельница. Она добавила, что ей удалось впритирку проехать через леерное ограждение и балку, торчащую из белого грузовика. На месте трагедии работают спасатели и правоохранители. Соответствующей информацией поделился astv.ru.

Смертельное ДТП также недавно произошло в Мексике. В результате аварии 19 человек скончались. Трагедия произошла, когда туристический автобус врезался в здание, потому что у него не работали тормоза.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Смертельная авария с участием грузовика и фуры произошла на Сахалине
дтп авария смерть
Комментировать