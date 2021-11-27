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Политолог Ищенко назвал украинские ПВО допотопными для ведения войны

Армия
Политолог Ищенко назвал украинские ПВО допотопными для ведения войны
Федеральное агентство новостей

Киев, 27 ноября. Киев имеет отсталое и несбалансированное вооружение, с которым крайне сложно достичь какого-то успеха в военных кампаниях. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Украинское военное руководство неоднократно заявляло о том, как усилится после получения американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Однако после их получения, Киев об этом благополучно забыл. Об этом рассказал украинский публицист, историк Ростислав Ищенко, передает «SM-News».

«То же самое с «Байрактарами». Ну появилось шесть-десять беспилотников, насколько денег хватило. Это же смешно, по большому счету. Если у тебя нет ни современной системы ПВО (то, что есть – допотопное, 30-летней давности), ни современной авиации (даже те самолеты, что есть, преимущественно не летают), то понятно, что ты не сможешь переломить ситуацию в свою пользу», — сказал политолог.

Ранее военный обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс заявил, что вооруженные силы Украины могут потерять боеспособность из-за устаревшей артиллерии и нехватки боеприпасов. По его словам, Украина придерживается советских правил ведения сухопутной войны, продолжая делать основную ставку на артиллерию.

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всу пво ищенко
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