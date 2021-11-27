Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 ноября 08:49
08:48
Общество
Автоэксперт Бревдо посоветовал проверить исправность аккумулятора перед холодами
08:45
Происшествия
Семьи погибших при взрыве на шахте «Листвяжная» получат по 250 тыс. рублей
08:42
Политика
Политолог Гаспарян: Зеленский ничего не может сделать со своей страной
08:41
Общество
Самыми популярными направлениями осенью среди россиян стали Москва и Петербург
08:40
Политика
Политик Клименко: одна фраза Зеленского о телеканалах испортила весь пресс-марафон
08:37
Происшествия
Два человека стали жертвами столкновения автомобиля с автобусом в Красноярске
08:36
Общество
Новосибирских туристов оштрафовали на 2,2 млн рублей за нарушение режима самоизоляции
08:35
Общество
Комиссия РАН раскритиковала проект новых правил русской орфографии
08:34
Политика
Политолог Гаспарян: между Ахметовым и Зеленским идет медийная война
08:32
Общество
Нутрициолог Тихомирова посоветовала есть лук для стимуляции пищеварения
Все новости

Один человек получил ранение в результате стрельбы в торговом центре Северной Каролины

Происшествия
Один человек получил ранение в результате стрельбы в торговом центре Северной Каролины
flickr.com  /  Richy!

Вашингтон, 27 ноября. Американские сотрудники правоохранительных органов работают в городе Дарем, штат Северная Каролина, в торговом центре после появления информации о стрельбе. Во время инцидента пострадал минимум один человек.

Сотрудник правоохранительных органов во время общения с РИА Новости сказал «да», когда отвечал на вопрос, идет ли речь о стрельбе. Офицер полиции при этом не стал разглашать какие-либо дополнительные детали инцидента.

Местный ресурс WRAL сообщил, что один человек в результате стрельбы получил пулевое ранение. Состояние пострадавшего в данный момент неизвестно.

По информации очевидцев, торговый центр эвакуировали и закрыли до конца дня. Сведений о предполагаемом преступнике и возможных причинах происшествия сейчас нет.

Один человек ранее скончался в результате стрельбы в американском Кембридже. Инцидент произошел 19 ноября.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Один человек получил ранение в результате стрельбы в торговом центре Северной Каролины
сша стрельба оружие смерть открытый огонь
Комментировать