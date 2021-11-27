Один человек получил ранение в результате стрельбы в торговом центре Северной Каролины

Вашингтон, 27 ноября. Американские сотрудники правоохранительных органов работают в городе Дарем, штат Северная Каролина, в торговом центре после появления информации о стрельбе. Во время инцидента пострадал минимум один человек.

Сотрудник правоохранительных органов во время общения с РИА Новости сказал «да», когда отвечал на вопрос, идет ли речь о стрельбе. Офицер полиции при этом не стал разглашать какие-либо дополнительные детали инцидента.

Местный ресурс WRAL сообщил, что один человек в результате стрельбы получил пулевое ранение. Состояние пострадавшего в данный момент неизвестно.

По информации очевидцев, торговый центр эвакуировали и закрыли до конца дня. Сведений о предполагаемом преступнике и возможных причинах происшествия сейчас нет.

Один человек ранее скончался в результате стрельбы в американском Кембридже. Инцидент произошел 19 ноября.