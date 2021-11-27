WSJ: Вашингтон разработал варианты для снижения риска конфронтации с Москвой

Вашингтон, 27 ноября. Белый дом на фоне сложившейся «напряженности» на российско-украинской границе рассматривает несколько вариантов действий, среди которых возможность сокращения проводимых в Европе военных учений во избежание конфронтации с Москвой.

Также администрация президента США Джо Байдена рассматривает укрепление обороноспособности Украины, а также увеличение поставок вооружения. Кроме того, Белый дом рассматривает ужесточение санкций против России. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Также Вашингтон может снизить риск конфронтации с Россией, ограничив свои военные учения в Европе. Они, как пишет издание, продолжают вызывать критику со стороны Москвы. Этот план предусматривает приостановку военной помощи Киеву.

Ранее доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что прибытие ракетного эсминца ВМС США Arleigh Burke в Черное море может послужить началом для целого комплекса антироссийских провокаций. По его словам, США и другие страны НАТО готовят провокации против России не только в Черноморском регионе.