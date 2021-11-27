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Экс-глава МВД Аваков: слова Зеленского о госперевороте стоили Украине миллиарды

Политика
Экс-глава МВД Аваков: слова Зеленского о госперевороте стоили Украине миллиарды
facebook.com  /  Арсен Аваков

Киев, 27 ноября. Слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке госпереворота привели к падению акций всех украинских компаний на Лондонской бирже. Об этом заявил экс-глава МВД страны Арсен Аваков.

Ранее Зеленский заявил, что получил информацию о планируемом госперевороте 1 декабря. По его словам, к готовящемуся перевороту причастен Ринат Ахметов.

Аваков в эфире ток-шоу «Свобода слова» на Youtube-канале Shuster online заявил, что потери почувствовала не только ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания), но и все компании Украины. Бывший министр заявил, что пресс-конференция Зеленского нанесла урон имиджу Украины — из-за этого страна потеряла за два часа миллиарды долларов.

«У нас проблемы с финансами. И при этом президент в прямом эфире позволяет себе атаковать крупный бизнес», — заявил он.

Ахметов ранее назвал слова президента страны абсолютной ложью. Он подчеркнул, что всегда стремился работать на благо независимой демократической и цельной Украины.

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украина зеленский аваков
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