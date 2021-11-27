Зарплата программистов в России выросла до 4,5 тысячи рублей в час

Москва, 27 ноября. За прошедший год спрос на программистов в России вырос на 72%, рассказал директор фирмы «1C», член наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» Борис Нуралиев.

Количество технических вакансий, таких, как инженер или разработчик программного обеспечения, с 2020 года резко возросло, хотя IT-специалистов на самом деле готовится больше, чем школьных учителей и медиков, информирует «Российская газета».

«Из-за нехватки квалифицированных IT-специалистов, и особенно специалистов по системной корпоративной автоматизации (ERP), быстро растет уровень их зарплат», — рассказал Нуралиев на IV Международном научном форуме «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика».

Сегодня российский рынок требует 220 тысяч IT-кадров высшей квалификации в год. Немалую роль играет федеральная арограмма «Кадры для цифровой экономики», благодаря которой вузы стали больше принимать на бюджетные места и готовить IT-специалистов.

Возможность хорошо заработать есть в других сферах деятельности. Например, иркутская компания готова платить до 360 тысяч рублей удаленному разработчику С#. Логопеду в Подольске готовы выплачивать до 100 тысяч рублей в месяц. Аналогичный доход могут иметь слесари-монтажники из Жуковского.