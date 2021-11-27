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Видео с бегающей уткой набрало более 52 млн просмотров в TikTok

Общество
Видео с бегающей уткой набрало более 52 млн просмотров в TikTok
pixabay.com

Вашингтон, 27 ноября. Забавное видео с бегающей уткой стало вирусным в соцсети в TikTok, за несколько дней ролик набрал более 52 млн просмотров. Пользователи умиляются от шлепанья лапок по полу и сравнивают себя со спешащей птицей.

Утка по кличке Врикнл любит бегать марафоны. Ее хозяйка давно ведет TikTok от имени своей питомицы. Видео со спортивной уточкой неизменно собирают огромное количество просмотров и лайков.

Новый ролик «порвал» TikTok. При 1,2 млн подписчиков на канале ролик набрал более 52 млн просмотров и 6,4 млн лайков. В видео не происходит ни чего экстраординарного. Врикнл просто бегает по дому, мило шлепая лапками.

Пользователи разглядели в бегущей птице себя, спешащими на работу или шумных соседей сверху. Смотреть ролик они советуют непременно со звуком.

@seducktiv Best Caption Wins ???? #zoomies #fyp #cuteness #narutorun #wrinkletheduck ♬ original sound - Wrinkle the Duck

«Это я в шесть утра на работу собираются», — написал один из комментаторов.

«Нет, это я за день до Нового года решила похудеть», — пошутила другая подписчица.

«Такси уже ждет, а ты ищешь бумажник, ключи, носки, телефон, жену, собаку и сумку», — отметил один из комментаторов под видео.

«Так вот кто сверху живет», — пошутила одна из комментаторов.

Ранее видео с котятами породы «золотая шиншилла» из новосибирского питомника стали собирать миллионы просмотров в TikTok. Их хозяйка занимается разведением породы «британская золотая шиншилла» уже более десяти лет. Сибирячка отмечает, что больше всего людям нравятся записи с котятами «золотых шиншилл» на даче.

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животные развлечения tiktok
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