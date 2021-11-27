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Юрист Краснянская: переболевшие COVID-19 могут получить путевку в санаторий

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 04:23
Общество
Юрист Краснянская: переболевшие COVID-19 могут получить путевку в санаторий
pixabay.com

Москва, 27 ноября. Некоторые граждане РФ, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий. Для этого им необходимо обратиться к лечащему врачу, сообщила руководитель HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

По словам специалиста, по результату оценки состояния и тяжести течения болезни доктор обязан выписать направление на врачебную комиссию. Такие положения для граждан России предусмотрены Трудовым кодексом, передает агентство «Прайм».

«Минздрав определил, что в реабилитации нуждаются пациенты с COVID-19, перенесшие длительную ИВЛ (искусственная вентиляция легких) в течение 2-5 недель; в ряде случаев пациенты, которым проводилась ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация); а также другие пациенты исходя из клинических показаний, результатов инструментальных и лабораторных исследований», — уточнила Краснянская.

Кроме того, Трудовой кодекс предусматривает возможность оформления дополнительного оплачиваемого отпуска. Однако в любом случае, отметила юрист, чтобы воспользоваться льготами, нужно посетить лечащего врача.

В Сочи тем временем началась подготовка к зимнему туристическому сезону. Власти города ожидают не менее 250 тысяч посетителей.

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санаторий путевка коронавирус
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