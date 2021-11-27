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Handelsblatt: «Северный поток — 2» может быть запущен до завершения сертификации

Экономика
Handelsblatt: «Северный поток — 2» может быть запущен до завершения сертификации
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 27 ноября. Российский газопровод «Северный поток — 2» при некоторых обстоятельствах может быть запущен, не дожидаясь завершения процесса сертификации. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

В прошлом такие случаи уже были. Например, проекты NEL и EGL 401 начинали работу еще до того, как были сертифицированы. В таком случае, по подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), штраф составляет «не более 1 млн евро», передают авторы статьи.

«Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство "Северного потока — 2" равняются не менее десяти миллиардам евро», — сообщается в издании.

Учитывая высокие цены на газ, такой сценарий может показаться операторы газопровода «заманчивым». Таким образом «Газпром» сможет сэкономить на выплатах за транзит газа через Украину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что союзники Соединенных Штатов страдают от американских санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Во время общения с журналистами российский дипломат отметила, что ограничения, введенные со стороны Вашингтона, являются незаконными.

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