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Жертвами аварии с автобусом в Мексике стали 19 человек

Происшествия
Жертвами аварии с автобусом в Мексике стали 19 человек
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Мехико, 27 ноября. Минимум 19 человек скончались, и еще десятки пострадали во время аварии с участием автобуса. Трагедия произошла в центральной Мексике 26 ноября. Информацией об этом поделилось издание ABC News.

Официальный лица заявили, что во время аварии скончались 19 человек и 32 получили ранения. По информации минздрава, в списке пострадавших были и дети, и женщины.

Трагедия случилась на трассе в Джокисинго, штат Мехико. Автобус с туристами протаранил здание после того, как у него перестали работать тормоза. Соответствующей информацией поделилось министерство здравоохранения штата.

Сообщается, что транспортное средство принадлежало туристической компании Turismo Tejeda. Автобус ехал из муниципалитета Сахуайо, штат Мичоакан, в место христианского паломничества Сантуарио-дель-Сеньор-де-Чальма.

Автомобиль скорой помощи недавно перевернулся в центре Москвы. В результате происшествия пострадали несколько человек.

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