Журналист Зыков назвал распространителей фейков самыми опасными антиваксерами

Москва, 27 ноября. Среди распространяемой антипрививочниками фейковой информации больше всего вреда приносят обществу выдуманные истории «из жизни» о том, что вакцина якобы опасна для здоровья, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Многие из таких людей имеют свой секрет. Большинство из них сделали прививку, но преследуют цель ублажить свою аудиторию на «горячей» теме, пояснил специалист в беседе с радио Sputnik.

«Блогеры умеют «переобуваться в воздухе». Одно дело – рассказывать что-то на аудиторию, а другое дело – делать что-то для себя, своих родных и близких», — отметил собеседник радиостанции.

Такие байки представляют большую опасность для тех, кто еще только раздумывает, вакцинироваться ли, потому что прививка – это единственный способ снизить риски от коронавируса для себя и своих близких, заключил общественник.

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