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Fox News об ограничении на въезд в США: Байден сделал то, за что раньше критиковал Трампа

Политика
Fox News об ограничении на въезд в США: Байден сделал то, за что раньше критиковал Трампа
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 27 ноября. Президент США Джо Байден ввел ограничения на поездки в Соединенные Штаты из-за опасений распространения южноафриканского штамма коронавируса. Однако годом ранее за аналогичные действия он обвинял своего предшественника Дональда Трампа в ксенофобии.

Глава Белого дома в ходе предвыборной кампании активно вел свой аккаунт в Twitter. Через него он опубликовал пост, в котором раскритиковал бывшего американского лидера. Об этом сообщает Fox News.

«Мы находимся в разгаре кризиса с коронавирусом. Нам нужно идти впереди с наукой, а не с историей истерии, ксенофобии и нагнетания страха Дональда Трампа. Он — наихудший из возможных людей, способный провести нашу страну через глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения», — заявил тогда Байден.

Fox News об ограничении на въезд в США: Байден сделал то, за что раньше критиковал Трампа
Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что стена не остановит коронавирус. Запрет на поездки из ЕС или другой части мира не поспособствуют борьбе с распространением инфекции. В марте 2020 года глава Белого дома подчеркнул, что пандемия затронула все нации и мировое сообщество, поэтому нужен план для противостояния с коронавирусом.

Ранее стало известно, что Байден загнал себя в тупик, пообещав защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. В этом уверен бывший американский посол в Нидерландах Пит Хукстра.

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