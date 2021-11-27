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Конгрессмен Джордан: Байден не сделал для США ничего хорошего

Политика
Конгрессмен Джордан: Байден не сделал для США ничего хорошего
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 27 ноября. Администрация президента США Джо Байдена за последний год не приняла ни одного решения, которое было бы полезным для страны. Об этом заявил конгрессмен Джим Джордан.

Политик дал интервью для телеканала Fox News. О нем он сообщил через свой аккаунт в Twitter, подписав, что глава Белого дома на День благодарения ест омаров, пока люди заботятся о том, чтобы обеспечить себя продуктами.

«Нет, в этом году они не провели ни одной политики, которая принесла бы пользу стране. И, конечно, самая большая проблема сейчас — это инфляция. Вы хотите купить дом, это будет стоить дороже. Вы хотите снять квартиру, это будет стоить дороже. Поставить еду на стол, это стоит дороже. Заправить машину бензином теперь стоит дороже», — отметил республиканец.

Конгрессмен Джордан: Байден не сделал для США ничего хорошего
wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Он напомнил, что сейчас в Соединенных Штатах побит 31-летний рекорд по инфляции. По его мнению, власти могут говорить что угодно, но американский народ прекрасно все понимает.

«На планете нет ни одного разумного, здравомыслящего человека, который бы в это верил. Так что, да, их политика была плохой во всех отношениях, и мне кажется, что это намеренно, потому что они просто продолжают делать все хуже», — резюмировал Джордан.

Ранее стало известно, что в команде Байдена нашли способ решить проблему падающих рейтингов президента за счет молниеносной и необычной войны на Украине. Об этом рассказал бывший народный депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, подчеркнув, что Белый дом задумал провернуть «гениальную многоходовку», которая на самом деле является простейшей и заезженной до дыр уловкой.

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