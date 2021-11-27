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Полив моркови после посадки может обернуться потерей урожая

Общество
Полив моркови после посадки может обернуться потерей урожая
pixabay.com  /  klimkin

Москва, 27 ноября. После посадки морковь поливать не следует, иначе часть урожая можно потерять уже на данном этапе.

Правильнее всего вносить влагу до посадок, чтобы подготовить почву. Процедуру полива стоит организовать за пару дней до планируемой посадки. Нужно также тщательно следить, чтобы земля не засохла, и поддерживать постоянную влажность, передает «БелНовости».

Когда на грядках начинает виднеться ботва моркови, то стоит проводить полив дважды в неделю. Особенно это важно в жаркую погоду.

Притом в первые месяцы лета достаточно поливать морковь пять раз в месяц дней, но обильно. Опытные огородники на квадратный метр посадок тратят по 12 литров воды. В августе можно брать по 5 литров воды два раза в месяц.

Однако сейчас на носу зима. Наличие калимагнезии в почвенном покрове позволяет растениям приобрести устойчивость, нужную в сложный зимний период, и обеспечивает отличный урожай через несколько месяцев.

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