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СК Камчатки проверяет мать, которая оставила годовалого сына в машине ради косметолога

Происшествия
СК Камчатки проверяет мать, которая оставила годовалого сына в машине ради косметолога
pexels.com  /  Anastasia Shuraeva

Петропавловск-Камчатский, 27 ноября. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю организовало процессуальную проверку обстоятельств, при которых мать оставила малолетнего сына одного в машине на долгое время.

По предварительной информации, в четверг днем 34-летняя жительница Камчатки оставила своего 1,5 годовалого ребенка одного в машине около улицы Абеля краевого центра. После этого женщина отправилась в салон красоты. Ребенок находился в одиночестве на заднем сидении машины в автокресле больше двух часов.

По результатам доследственной проверки, с учетом установления условий проживания ребенка в семье, специалисты примут итоговое решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Мать ранее оставила маленького ребенка у дороги в Ростове-на-Дону. Малыша обнаружили прохожие. В результате его госпитализировали.

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