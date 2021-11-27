Пользователей Сети рассмешила похожая на снежный ком после прогулки собака

Москва, 27 ноября. Хозяева показали видео своей собаки, которая очень любит валяться в снегу. После очередной прогулки маленький пес превратился в снежный ком с ушами и лапами.

На кадрах видно, как песик буквально купается в снегу во время прогулки. Он заныривает головой в кучу и виляет хвостом от радости. Чтобы не замерзнуть во время таких развлечений хозяева надели на своего любимца зимний комбинезон. Ролик опубликовал «Ридус».

В конце видео пользователь соцсети показал, как выглядит его собака после такой прогулки. Все тело хвостатого было облеплено снегом. Хозяев не всегда радуют такие результаты похода на улицу, однако они не могут запретить псу веселиться на всю катушку. В конце концов наслаждаться снегом приходится всего лишь 3-4 месяца в год.

«Ахах, мы в детстве тоже такими же домой приходили», - отметил пользователь.

«Оторвался на прогулке на всю катушку! Круто!» - написал другой.

«Самое настоящее счастливое детство у малыша», - прокомментировал подписчик.

Недавно в соцсети появилось видео, на котором хозяйка отчитала кошку за отказ убираться в шкафу. Домовитая хвостатая вытащила все вещи, однако не спешила складывать их обратно.