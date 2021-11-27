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Седаны и хэтчбеки станут лучшими автомобилями для новичка в мегаполисе

Общество
Седаны и хэтчбеки станут лучшими автомобилями для новичка в мегаполисе
pixabay.com  /  megan markle and prince harry

Москва, 27 ноября. Первый автомобиль должен быть «по карману». Это идеальный вариант для знакомства с вождением, рассказал директор по продажам одного из подразделений группы «Авилон» Максим Васильев.

Так как автомобиль первый, то владелец еще не будет получать полноценного удовольствия от его эксплуатации. Он не сможет насладиться, например, мультимедийной системой или аудиосистемой, отметил специалист в беседе с «Прайм».

Поэтому лучше всего подойдут малогабаритные автомобили. Они позволят новичку увереннее передвигаться и парковать машину, оснащенные умеренным набором опций. Это может быть любой автомобиль В и С класса: седаны, хэтчбеки или маленькие кроссоверы.

В дальнейшем, когда автовладелец наберется опыта, можно будет переходить уже на более крупные модели», — отмечает Максим Васильев.

Нужно и учитывать некоторые нюансы во время вождения в холодное время года. Например, прогревать современные автомобили перед началом движения вовсе не обязательно. Гораздо важнее в первые минуты пути сильно не «раскручивать» двигатель, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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