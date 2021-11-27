Генерал Картер назвал Россию критической угрозой для Великобритании

Лондон, 27 ноября. Россия представляет для Великобритании критическую угрозу. Об этом заявил начальник британского штаба обороны Николас Картер.

Россия является для Великобритании большей угрозой, чем экстремистские группировки, заявил Картер. Также он рассказал, как в 2014 году шли спорты о том, откуда исходит главная опасность — от экстремизма или от России. По его словам, «тогда казалось, что от экстремизма».

«Но затем в 2018 году произошло нападение на семью Скрипалей в Солсбери. Стало совершенно очевидно, что Россия представляет наиболее критическую угрозу для нашей страны», — сказал генерал.

Кроме этого он отметил, что советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивена Лавгроува уделяет России «приоритетное внимание».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что соглашение между Великобританией и Украиной в военно-морской сфере усиливают напряженность вблизи границ России.