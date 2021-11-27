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Читатели «Факти» сравнили слухи о нападении России на Украину с сексом по телефону

Политика
Читатели «Факти» сравнили слухи о нападении России на Украину с сексом по телефону
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

София, 27 ноября. Читатели болгарского издания Факти высмеяли предупреждение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о непомерной цене, которую Россия заплатит в случае военного вторжения на украинскую территорию.

Болгары прокомментировали заявления Кулебы о том, что Россия должна понимать, какие человеческие, политические и экономические потери она понесет в случае войны с Украиной. Пользователи отметили, что Киев надеется на помощь Запада, нарываясь на конфликт.

«Видимо, Украина нарывается на войну и надеется на Запад, но это ей выйдет боком», — заявил пользователь ЕРДО.

Один из комментаторов сравнил Россию с воспитанным медведем, на которого лают бродячие собаки, имеющие «очень серьезные причины отвлекать население от реальных проблем». Другой пользователь выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин «с духовым оркестром победит» Украину, сообщает «Иносми».

«И не надоело украинцам, что Россия все на них нападает и никак не нападет? Вот уже шесть лет», — иронизировал Некой си.

«Война Украины с Россией — как секс по телефону: объекта вожделения нет, но дело идет»,— написал Илюзии.

Ранее публицист Андрей Союстов сообщил ФАН, что главная цель Вооруженных сил Украины — это поддержание конфликта в Донбассе. На что-то большее ВСУ, по мнению военного обозревателя, в своем текущем виде не способны.

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украина болгария кулеба
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