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Депутат Тумусов предложил давать россиянам дополнительные выходные за ревакцинацию

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 02:44
Общество
Депутат Тумусов предложил давать россиянам дополнительные выходные за ревакцинацию
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 ноября. Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предложил давать россиянам по два выходных для вакцинации вторым компонентом.

Каждый россиянин может попросить у своего работодателя два выходных для получения первого и второго компонента вакцины от коронавируса. Данное право стоит распространять и на те случаи, когда человек проходит ревакцинацию, считает депутат.

Тумусов в интервью радио Sputnik заявил, что предоставление выходных простимулирует людей вакцинироваться. По его словам, это своего рода премия и поощрение.

«То же самое при ревакцинации. К сожалению, ревакцинироваться надо через полгода. В этом смысле работодателю выгодно дать человеку выходной, чтобы человек ревакцинировался», — считает народный избранник.

Депутат отметил, что предоставлять выходной или нет определяет работодатель самостоятельно. По его мнению, работодателю будет выгодно, чтобы сотрудники не болели.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее призвал жителей России не избегать вакцинации. Препарат после процедуры выходит из организма практически сразу, уточнил эксперт.

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госдума выходные прививка коронавирус
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