Скончался американский композитор и драматург Стивен Сондхайм

Вашингтон, 27 ноября. Американский композитор, драматург и поэт Стивен Сондхайм скончался 26 ноября в собственном доме в Роксбери (штат Коннектикут). Соответствующей информацией поделилось издание The New York Times со ссылкой на юриста артиста.

По информации газеты, композитор скончался неожиданно на следующий день после празднования Дня благодарения. Сондхайм умер на 92-м году жизни.

Драматург является один из самых уважаемых театральных композиторов и авторов песен второй половины прошлого века. Он также рекордсмен по числу полученных премий Tony — восемь.

Сондхайм получил первую награду в 1962 году. Ему ее вручили за мюзикл «Забавная история, случившаяся по дороге на форум». В списке его работ также есть мюзиклы «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и «В лес».

Ранее скончался сценарист Христо Ганев. Он принимал участие в съемках фильма «Как молоды мы были». Ганев умер на 98-м году жизни.