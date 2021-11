В Сети появилось видео с кастинга Момоа на роль в фильме «Ворон»

Лос-Анджелес, 27 ноября. В Twitter появилось видео, на котором актер Джейсон Момоа предстал в образе персонаже Эрика Дрэйвена. Сам артист в 2018 году покинул проект.

Графический роман Джеймса О'Барра, рассказывающий про убитого музыканта, который воскрес через год после своей смерти с целью отомстить за убийство его и невесты, вышел в свет в 1989 году. Об этом сообщает ScreenRant.

В 1994 году зрителям был представлен одноименный фильм «Ворон», главную роль в котором исполнил Брэндон Ли, трагично погибший в ходе съемок. Вскоре студии Dimension Films и Miramax Films сняли еще три киноленты, но они уже не были столь успешны.

Перезапуск франшизы планируется уже более 10 лет. Режиссер Райан Уникомб поделился тестовыми кадрами с производственного процесса. В коротком видео Джейсон Момоа предстает в образе главного героя, позируя в различных зловещих позах.

Here’s the rest of the footage. There’s always been some confusion around if it’s from before he was cast or not. I’ve personally never been able to confirm but perhaps @corinhardy can?! #TheCrow #JasonMomoa https://t.co/3QOXCRZnaU pic.twitter.com/saY1WXaf4U