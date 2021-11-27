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В Сети появилось видео с кастинга Момоа на роль в фильме «Ворон»

Шоу-бизнес
В Сети появилось видео с кастинга Момоа на роль в фильме «Ворон»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 27 ноября. В Twitter появилось видео, на котором актер Джейсон Момоа предстал в образе персонаже Эрика Дрэйвена. Сам артист в 2018 году покинул проект.

Графический роман Джеймса О'Барра, рассказывающий про убитого музыканта, который воскрес через год после своей смерти с целью отомстить за убийство его и невесты, вышел в свет в 1989 году. Об этом сообщает ScreenRant.

В 1994 году зрителям был представлен одноименный фильм «Ворон», главную роль в котором исполнил Брэндон Ли, трагично погибший в ходе съемок. Вскоре студии Dimension Films и Miramax Films сняли еще три киноленты, но они уже не были столь успешны.

Перезапуск франшизы планируется уже более 10 лет. Режиссер Райан Уникомб поделился тестовыми кадрами с производственного процесса. В коротком видео Джейсон Момоа предстает в образе главного героя, позируя в различных зловещих позах.

Адаптация «Ворона» со звездой «Аквамена» имела высокие шансы на реализацию. Корин Харди был назначен режиссером фильма в конце 2014 года и оставался на своем посту даже после банкротства студии и ее перехода под крыло Sony. Однако в 2018 году артист покинул проект из-за творческих разногласий с продюсерами и пока не известно, увидит ли кинокомикс театральный релиз.

Ранее голливудская актриса Сандра Буллок развеяла слухи о том, что она сыграет Мадам Паутину в киноленте «Человек-паук: Нет пути домой». Артистка заявила, что Marvel Studios не связывались с ней.

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