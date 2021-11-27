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Читатели Daily Mail осудили Зеленского за слова о «нападении» России

Политика
Читатели Daily Mail осудили Зеленского за слова о «нападении» России
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 27 ноября. Британские читатели издания Daily Mail раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского за слова о ситуации на границе России и Украины.

Зеленский на пресс-марафоне заявил, что ВСУ держат под контролем украинские границы и готовы к защите от «любого вида агрессии». Также он подчеркнул, что 1 декабря на Украине планировался государственный переворот, к которому якобы имеет отношение Россия.

Однако британцы не поверили главе Украины. Они считают, что Россия перемещает войска на своей территории, чтобы в случае нападения подогреваемой «разглагольствованиями из Киева» НАТО со стороны Украины, защитить страну.

«Ирония судьбы: правительство, пришедшее к власти через переворот, теперь само беспокоится из-за переворота», — отметил в комментариях.

Ранее Зеленский поставил оценку своей работе на посту президента Украины. По мнению Зеленского, он доволен результатами, которых достиг в должности президента.

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нато зеленский границы
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