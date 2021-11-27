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Джо Байден допустил возможность переговоров с Путиным и Зеленским

Политика
Джо Байден допустил возможность переговоров с Путиным и Зеленским
Global Look Press  /  Carofei

Вашингтон, 27 ноября. Президент США Джо Байден может поговорить с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом глава сам глава Белого дома сообщил в эфире CNN.

Во время общения с журналистами американский лидер ответил на вопрос о планируемых контактах с президентами России и Украины. Байден отметил, что такие разговоры, вероятно, состоятся.

«Со всей вероятностью», — подчеркнул Байден.

Глава Белого дома уже лично встречался с Путиным в июне текущего года. В России заявляли, что новые переговоры могут пройти до конца этого года.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с руководителем ливанского внешнеполитического ведомства Абдаллой Бу Хабибом заявил, что Путин и Байден обсудят тему Украины в ходе новых контактов. Детали проведения встречи двух лидеров находятся в стадии согласования, уточнил министр.

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Все новости / Политика / Джо Байден допустил возможность переговоров с Путиным и Зеленским
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