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Дуэйн Джонсон подарил ветерану эксклюзивный Porsche

Шоу-бизнес
Дуэйн Джонсон подарил ветерану эксклюзивный Porsche
hdwallpapers.net  /  randy / CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 27 ноября. Голливудский актер Дуэйн Джонсон подарил свой собственный автомобиль заслуженному ветеринару военно-морского флота Оскару Родригесу.

Звезда фильмов «Круиз по джунглям» и «Джуманджи» выложил на своей странице пост в Instagram. В нем он описал, что преподнес подарок военнослужащему, поскольку артиста тронула его история.

«Сегодня был хороший день. С Рождеством @coach_orod и наслаждайтесь своим новым автомобилем. Я хотел сделать что-то большое, что-то массивное, что-то незабываемое для одного поклонника. Идея заключалась в том, чтобы отдать Porsche Taycan, на котором я езжу в фильме "Красное уведомление". Поэтому мы обратились к Porsche, но они сказали "нет". Но я все равно сказал "да"», — рассказал Джонсон.

Актер добавил, что проникся историей Оскара. Он заботится о 75-летней маме, работает тренером, является лидером в своей церкви.

«Предоставляет поддержку и питание женщинам, ставшими жертвами насилия в семье. Гордый и скромный ветеран военно-морского флота. Добрый человек. Оскар сказал это правильно, как раз перед тем, как уехать. Это просто любовь. Вот и все, брат. Просто люблю», — резюмировал «Скала.

Ранее голливудский актер Джереми Реннер вспомнил, как впервые посмотрел фильм «Мстители: Финал». Он рассказал, что кинокомикс заставил его плакать.

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Дуэйн Джонсон кино автомобиль porsche
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