Дмитрий Гордон указал на невыполнение предвыборных обещаний Зеленским

Киев, 27 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в пятницу «постоянно врал» и ругался с корреспондентами, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Зеленский был агрессивен, ругался и «постоянно врал», подчеркнул в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» Гордон. Пресс-марафон журналист назвал «игрой очень посредственного актера».

Он напомнил об обещании Зеленского не баллотироваться на второй срок. По словам Гордона, после таких заявлений разговоров о возможном выдвижении порядочные люди вести не могут.

Журналист считает, что глава государства не выполнил ни одно из своих предвыборных обещаний. В заключение Гордон заявил, что действующий президент Украины «для него умер».

Зеленский раскритиковал Гордона в ходе пресс-марафона «30 вопросов президенту Украины». По словам президента, журналист «аж из штанов выпрыгивает», чтобы он не пошел на второй срок.