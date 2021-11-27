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Дмитрий Гордон указал на невыполнение предвыборных обещаний Зеленским

Политика
Дмитрий Гордон указал на невыполнение предвыборных обещаний Зеленским
instagram.com  /  @gordondmytro

Киев, 27 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в пятницу «постоянно врал» и ругался с корреспондентами, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Зеленский был агрессивен, ругался и «постоянно врал», подчеркнул в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» Гордон. Пресс-марафон журналист назвал «игрой очень посредственного актера».

Он напомнил об обещании Зеленского не баллотироваться на второй срок. По словам Гордона, после таких заявлений разговоров о возможном выдвижении порядочные люди вести не могут.

Журналист считает, что глава государства не выполнил ни одно из своих предвыборных обещаний. В заключение Гордон заявил, что действующий президент Украины «для него умер».

Зеленский раскритиковал Гордона в ходе пресс-марафона «30 вопросов президенту Украины». По словам президента, журналист «аж из штанов выпрыгивает», чтобы он не пошел на второй срок.

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украина зеленский дмитрий гордон
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