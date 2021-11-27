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Аграрный эксперт Строгая: плохой урожай привел к росту цен на картофель в России

Экономика
Аграрный эксперт Строгая: плохой урожай привел к росту цен на картофель в России
pxhere.com

Москва, 27 ноября. Обычно стоимость овощей, входящих в так называемый «борщевой набор», падает в период сбора плодов. Однако в этом году из-за плохой урожайности цены на картофель поднимутся, сообщила исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая.

Она подчеркнула, что высокая стоимость культуры продержится вплоть до следующего лета. При этом наибольший рост цен будет именно для овощей, растущих на территории России. Об этом Строгая рассказала в беседе с агентством «Прайм».

«Этот год значительно уступает прошлому по урожайности. Также были нарушены многие зарубежные каналы поставок за счет пандемии, и это также делает дороже иностранную продукцию», — отметила специалист.

По ее словам, повышение цен ожидается не только на картофель, но и на другие овощные культуры. Она объяснила, что это происходит ежегодно, однако в текущем году сыграли также такие факторы, как дефицит удобрений и инфляция.

Повышение стоимости продукции из-за плохого урожая ранее спрогнозировали и в Банке России. Ожидается, что в следующем году произойдет повторное подорожание продовольствия.

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овощи картофель рост цен борщевой набор плохой урожай
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