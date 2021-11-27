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Афганка с популярного снимка National Geographic получила статус беженца в Италии

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 01:21
Общество
Афганка с популярного снимка National Geographic получила статус беженца в Италии
Pr Scr youtube.com  /  Хабиба Саид

Рим, 27 ноября. Афганка с популярной обложки журнала National Geographic прилетела в Рим в рамках программы эвакуации с территории Афганистана. Соответствующей информацией поделились итальянские власти.

В сообщении сказано, что НКО, которые работают в Афганистане, поддержали Шарбат Гулу. Она попросила помочь ей покинуть страну. Председатель Совета министров организовал для афганки поездку в Рим по более широкой программе эвакуации жителей Афганистана.

Фотограф Стив Маккари в 1984 году сделал знаменитую фотографию. Девочку на фотографии зовут Шарбат Гула, которой сейчас примерно 50 лет. Портрет был сделан в лагере для беженцев на афгано-пакистанской границе. В тот момент девочка осталась без родителей в результате налета на ее деревню.

Снимок попал на обложку National Geographic в 1985 году. Тогда он стал известен во всем мире. Гулу в итоге получила прозвища «афганская Мона Лиза» и «афганская девочка».

Беженцы из Афганистана ранее напали на американскую военнослужащую. Происшествие произошло на базе ВС США в штате Нью-Мексико.

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