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Экс-глава разведки Украины Бурба намерен подать в суд на Зеленского

Политика
Экс-глава разведки Украины Бурба намерен подать в суд на Зеленского
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 27 ноября. Экс-начальник Главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба намерен обратиться в суд после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского о причинах его увольнения с должности.

Ранее Зеленский заявил, что Бурба хотел поссорить Киев с Анкарой. Также президент назвал его аферистом и авантюристом. По словам Зеленского, Бурба распространил ложную информацию о происхождении коронавируса и вакцине. Экс-глава разведки в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» в YouTube ответил на обвинения Зеленского.

«Я не могу проигнорировать слова президента в мой адрес… Поэтому я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе», — сказал Бурба.

Ранее украинский лидер предупредил о планируемом госперевороте на Украине 1 декабря. Он уточнил, что получил информацию о планируемом в стране государственном перевороте. Также Зеленский подчеркнул, что к возможному перевороту причастен бизнесмен Ринат Ахметов, так как ему выделяются миллиарды долларов на эту провокацию.

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