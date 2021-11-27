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СК возбудил дело о мошенничестве с оценкой земли для Северо-Восточной хорды в Москве

Общество
СК возбудил дело о мошенничестве с оценкой земли для Северо-Восточной хорды в Москве
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 27 ноября. Следственный комитет подозревает сотрудников столичного Управления дорожно-мостового строительства в мошенничестве с землей для строительства Северо-Восточной хорды. Максимальный срок наказания в этом случае — десять лет тюремного заключения.

Против сотрудников завели уголовное дело, рассказал источник РБК в Следственном комитете России. Речь идет об оценке земли для ее изъятия. Потери бюджета оцениваются в 29 миллионов рублей.

Информацию подтвердил еще один источник, знакомый с материалами расследования. Конкретных сотрудников управления следствие пока не подозревает.

Кроме сотрудников управления в мошенничестве подозреваются также сотрудники ООО «Аналитическо-консалтинговая группа «Азимут», которые занимаются экспертизой и оценкой «всех видов имущества». Однако генеральный директор предприятия Виктория Кунакова отказалась от комментариев и, по ее словам, ничего не знает о возбуждении уголовного дела.

Строительство Северо-Восточной хорды в полном объеме планируется завершить в 2022 году. Связку Северо-Западной и Северо-Восточной хорд в Москве могут сдать даже раньше проектного срока, рассказал в конце лета глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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