Российский крупный бизнес выступил против единого глобального налога из-за потерь

Москва, 27 ноября. Российский союз промышленников и предпринимателей (РССП) жестко раскритиковал систему корпоративного налогообложения, которую предлагают Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20.

Газета «Известия» со ссылкой на бизнесменов отмечает, что главной претензией является единый 15-процентный налог. По их мнению, он является угрозой преференциям, которые получают крупные компании. В их числе — система специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и льготный налоговый статус для резидентов особых экономических зон.

Критики считают, что из-за налога российская экономика рискует впасть в зависимость от государственной поддержки. Также могут понадобиться очередные вливания для нивелирования потерь.

Замглавы Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Александра Коваль сообщила, что кроме минусов, у данной инициативы есть и плюсы. Так, она позволит национальным юрисдикциям облагать налогом часть прибыли глобальных корпораций.

Решение о необходимости ввести мировой налог, который платят транснациональные компании, было принято еще в июле. Его подписали 137 стран, в том числе Россия. Реформа должна помочь сократить ущерб от «серых» схем, которые используют крупный бизнес — например, регистрируясь в странах с облегченным налоговым бременем.