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SuperJob: работодатели чаще увольняют работников с семьями и детьми

Общество
SuperJob: работодатели чаще увольняют работников с семьями и детьми
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 27 ноября. Работодатели чаще расторгают договоры с сотрудниками, которые регулярно нарушают трудовую дисциплину, а также с семейными людьми и студентами.

По словам специалиста по трудовому праву сервиса SuperJob Александра Южалина, работодатель вправе уволить сотрудника за неоднократное нарушение дисциплины и трудовых обязанностей.

В топ самых популярных нарушений вошли опоздания, прогулы, отсутствие на рабочем месте, ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей, нарушение сроков и низкое качество работы, рассказал Южалин в интервью «Известиям».

Кроме этого, работодатели чаще увольняют людей, которые злоупотребляют своими правами и не проявляют лояльности к работодателю. Также в группе риска находятся семейные люди, которые часто отсутствуют по причине декрета или болезни ребенка.

Недавно Forbes обновил рейтинг лучших работодателей мира. Всего в список вошли 750 организаций со всей планеты. Единственной российской компанией, попавшей в топ, стал Сбербанк.

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семья увольнение работодатель
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