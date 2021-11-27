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Россия может создать собственную повестку энергоразвития

Общество
Россия может создать собственную повестку энергоразвития
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 27 ноября. Для создания собственной повестки энергоразвития России нужно создать единую энергосистему полного жизненного цикла: создание, генерация, применение, хранение, транспортировка и утилизация. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Россия может это сделать, пока является крупнейшей энергетической сверхдержавой, рассказал президент Курчатовского института. Его слова передают «Известия».

Если вникнуть в весь цикл производства и потребления энергии, то самой чистой оказывается ядерная энергетика, у которой практически нет углеродного следа. Поэтому сегодня пришло время дать начало «Атомному проекту 2.0».

«Мы можем использовать водород для накопления излишков энергии, применять его для локального обеспечения энергией и теплом труднодоступных точек», — заявил Ковальчук.

В первую очередь идет об Арктике. Такая стратегия позволила бы развивать водородные технологии в металлургии и химической промышленности.

Ранее международная команда ученых из России и Италии разработала новый метод переработки органических отходов производства, при котором вырабатывается водородное топливо. Кроме того, разработка позволяет решить несколько экологических задач, например, соединение можно применять при очистке сточных вод от органических загрязнений.

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Все новости / Общество / Россия может создать собственную повестку энергоразвития
россия энергетика водород
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