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Автоэксперт Васильев посоветовал водителям использовать очки с желтыми светофильтрами

Общество
Автоэксперт Васильев посоветовал водителям использовать очки с желтыми светофильтрами
pixabay.com  /  Michal Jarmoluk

Москва, 27 ноября. Наступление холодов обычно приносит автомобилистам различные проблемы, одной из которых является плохая видимость. Как не потерять контроль над ситуацией в подобных случаях, рассказал мастер спорта по ралли и автомобильный эксперт Егор Васильев.

Согласно статистике ГИБДД, с наступлением холодов значительно снижается число дорожных происшествий. Однако стать участником ДТП в этот период гораздо легче, в особенности в вечернее время, передают «Известия».

Поздней осенью пиковая аварийность приходится на часы между 18:00 и 21:00. При этом зачастую в это время на дорогах крайне плохая видимость, а также плотный поток машин. По словам Васильева, чтобы лучше контролировать движение в непогоду, желательно приобрести очки с желтыми светофильтрами.

«Они существенно повышают контрастность восприятия картинки. Основной проблемой в ночное время можно назвать ошибки с определением дистанции до впереди идущего автомобиля», — рассказал автоэксперт.

Помимо этого, как ранее сообщил Васильев, не стоит приобретать незамерзайку «на обочине». По его словам, в подобных местах могут продавать товар с добавлением метилового спирта, из-за которого появляются проблемы со здоровьем.

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