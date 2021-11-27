Экс-спикер Рады Разумков будет участвовать в президентских выборах Украины

Киев, 27 ноября. Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что планирует баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах.

Также Разумков планирует создать свою партию. Об этом он заявил в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» в YouTube.

«Я реализую все амбиции, которые будут для того, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не удалось сделать в 2019-м году, будем делать дальше», — сказал экс-спикер Рады.

Разумков заявил о намерении участвовать во всех выборах: и парламентских и президентских. Новую партию он планирует создать уже к следующим парламентским выборам.

Ранее Разумков прокомментировал вопрос выдвижения своей кандидатуры на выборах президента Украины. Разумков выразил готовность к любым политическим вызовам, однако решение все равно остается за народом. Об этом он заявил на телеканале «Прямой».